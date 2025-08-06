Дрейфующая станция «Северный полюс-42» уже 10 месяцев работает в высоких широтах Арктики

Исследования дрейфующей станции» проводятся по семи научным направлениям: атмосфера, морской лёд, океанография, геохимия, гидробиология, геология морского дна и геофизика. Восьмое направление – прикладные исследование прочностных характеристик ледостойкой платформы в условиях переменных нагрузок, создаваемых льдом.

Как отмечают сотрудники Арктического и антарктического научно-исследовательского института, учёные получают уникальные сведения о реальном состоянии природной среды региона. Имеющиеся к настоящему времени данные указывают на то, что резкое сокращение летнего покрова в Северном Ледовитом океане в 2000-2010-х годах на данный момент времени не привело к необратимым изменениям в других компонентах арктической климатической системы.

Особенность дрейфующих научных станций заключается в отсутствии возможности управлять направлением перемещения. Измерения выполняются исключительно в тех местах, где станция оказывается в определённый момент времени, независимо от предпочтений учёных.

Траектория СП-42 оказалась особенно ценной, поскольку пролегла через труднодоступные районы океана, где ранее было собрано минимальное количество данных по сравнению с остальными участками акватории.

Исследования дрейфующей станции» проводятся по семи научным направлениям: атмосфера, морской лёд, океанография, геохимия, гидробиология, геология морского дна и геофизика. Восьмое направление – прикладные исследование прочностных характеристик ледостойкой платформы в условиях переменных нагрузок, создаваемых льдом.

Напомним, дрейфующая экспедиция «Северный полюс-42» начала свою работу 30 сентября 2024 года. В настоящее время станция находится примерно в 400 километрах от географического Северного полюса. На борту судна работает 34 учёных и 14 человек экипажа. Организатором экспедиции выступает Арктический и антарктический научно-исследовательский институт.