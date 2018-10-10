Дрейфующих рыбаков спасли сотрудники Пограничного управления ФСБ

Дрейфующих рыбаков смогли спасти сотрудники Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому региону.

О том, что у маломерного судна, принадлежавшего любителям морской рыбалки, отказал двигатель, пограничники узнали днем. Двое жителей города Заполярный на маломерном плавсредстве терпели бедствие в районе мыса Палтусово Перо. Рыбаки смогли самостоятельно добраться до берега, откуда и подавали сигналы бедствия. На помощь пострадавшим был направлен сторожевой катер. Обнаружив рыболовов пограничники, взяли на буксир их неисправную лодку и уже через час мужчины были доставлены к причалам посёлка Лиинахамари Мурманской области. Пограничное управление обращает внимание всех любителей морских прогулок на необходимость поддержания должного технического состояния плавательных средств, наличие исправных средств связи и навигации, а также индивидуальных спасательных средств.