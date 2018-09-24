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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.09.18 19:30

Дружно, ярко, с рёвом, с огоньком - Снежногорск отметил 45-летие

Начало осени в Александровске всегда связано с празднованием дней рождения городов в составе большого ЗАТО. Неделей раньше александровцы чествовали жителей Полярного и Гаджиево. В минувшую субботу эстафету подхватил Снежногорск. В этом году отмечали по-особому. Городу судоремонтников исполнилось 45 лет.

Начало торжествам в субботу положило шествие трудовых и образовательных коллективов. Город-юбиляр один из немногих в области сохранил традицию встречать первый майский праздник демонстрацией, и в 45-й день рождения снежногорцы прошли по улицам родного города. Маршрут привычный - от стелы военным строителям до площади у Дворца культуры «Современник». Громкая музыка, транспаранты и цветы. В праздничной колонне представители завода, городских предприятий и организаций. Ветераны и молодёжь. Праздник один на всех.

История Снежногорска, самого молодого в составе большого ЗАТО, неразрывно связана с заводом. «Нерпа». Предприятие, окрепнув и встав на ноги, помогало строить и сам город. Неслучайно имена руководителей предприятия в названиях улиц. Здесь они работали и жили, растили детей. «Вьюжный, Мурманск-60, город Снежногорск – вместе с нами ты мужал, вместе с нами рос», - слова из известной песни. Расставшись с городом на два десятка лет, приятно вернуться и вспомнить старый Дом культуры, школу и горку ледянку у старой почты, приятно увидеть, что город растёт, на улицах много молодёжи. Вспомнить себя на двадцать лет моложе.

Между тем праздничные мероприятия набирают обороты. За внимание горожан боролись сразу две концертные площадки у ДК «Современник». Сюрпризов множество. Так Снежногорск решил поспорить с Иваново за звание «город невест». Аргументы тут же были представлены. Три десятка красавиц в подвенечных платьях. Не давая зрителям опомниться – новый сюрприз. На центральную площадь въезжает кавалькада мотоциклистов, которые, побывав на полярнинском дне рождения, решили сделать заезд и в Снежногорске. Байкеры, воодушевлённые приёмом, решили поздравить город судоремонтников со знаменательной датой. Не пожалели. Рёв моторов временами заглушал музыку. Гости сразу оказались в центре внимания. Фотосессии и покатушки по кольцу. От желающих не было отбоя.

Не утихала и площадь. Творческий марафон продолжался до вечера и даже пасмурная субботняя погода не помешала кульминации торжеств по случаю 45-летия Снежногорска – праздничному фейерверку.

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