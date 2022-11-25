ДТП на дороге: столкнулись две машины, пожар, два человека погибли, два – получили ранения

Прокуратура заинтересовалась обстоятельствами крупной аварии, которая произошла на 1343 километре трассы «Кола».

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля «Daewoo Nexia», двигаясь в сторону Мурманска, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Hyundai Creta». В результате ДТП произошло возгорание машин. Два человека погибли и два - получили ранения различной степени тяжести.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Госавтоинспекция напоминает водителям о соблюдении скоростного режима, бокового интервала, а также учитывать при поездке дорожные и метеорологические условия.