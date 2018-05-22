ДТП на перекрёстке обойдётся недёшево владельцам внедорожников

21 мая в результате нарушений правил дорожного движения на перекрёстке столкнулось два внедорожника. К счастью обошлось без пострадавших, вот только самостоятельно покинуть место аварии автомобили не смогли.

По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель чёрного «Рено Дастера» пренебрёг правилами дорожного движения и проехал перекрёсток улиц Челюскинцев и Октябрьская на запрещающий сигнал светофора. Торопливость, наглость или невнимательность владельца авто привела к столкновению с другим участником движения - внедорожником «Тойота», который в этот момент совершал поворот.

Не ожидавший удара водитель выехал на тротуар, остановили его только березы, растущие вдоль дороги. Из-за сильных повреждений оба автомобиля не смогли самостоятельно покинуть место происшествия. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.