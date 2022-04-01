ДТП с участием кареты скорой помощи произошло в Мурманске на пересечении улиц Буркова и Книповича

По словам очевидцев, водитель скорой помощи с включенными проблесковыми маячками поворачивал со стороны отеля «Полярные Зори» на улицу Книповича, но не рассчитал скорость потока и врезался в впередиидущий легковой автомобиль «Тойота».

Не успел отреагировать на внезапно возникший микроавтобус экстренной службы и следовавший за японским седаном внедорожник, который въехал карете скорой помощи в бок.

Авария парализовала движение на одной из полос. О пострадавших свидетели случившегося не сообщают. Осталось дождаться комментариев ГИБДД.