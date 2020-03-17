ДТП со смертями и пострадавшими произошло недалеко от поселка Шонгуй

По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада» при совершении обгона не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом «Форд Транзит». В результате аварии погибли два человека, семь - пострадали.

Они доставлены в лечебные учреждения Мурманска. Среди пассажиров детей не было, уточняют специалист МЧС.