ДТП в Мурманске: автобус столкнулся с мусоровозом

Серьёзное ЧП произошло утром в областном центре в районе дома №15 по улице Маклакова.

В результате столкновения автобуса 18 маршрута и мусоровоза три человека получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.

Причины ДТП устанавливают компетентные органы.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям учитывать погодные условия, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.