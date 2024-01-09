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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.01.24 19:30

Дух мира должен войти в человеческое сердце

7 января по всей России отмечали Рождество Христово. В этот день традиционно открыл свои двери для прихожан и кафедральный собор «Спас на водах», в котором прошла рождественская литургия.

Вечером 6 января в храме было многолюдно, радостно и мирно – ведь это сочельник! Желающие приобщиться к рождественской службе пришли сюда, чтобы причаститься и исповедаться.

Рождество – это один из самых важных христианских праздников, который повествует о рождении Божьего сына – Иисуса Христа, пришедшего в мир, чтобы принести человеку надежду и заплатить жертву за его грехи.

В православной церкви Рождение Спасителя празднуют по юлианскому календарю с 6 на 7 января, тогда как в остальном христианском мире отмечают праздник по календарю григорианскому с 25 на 25 декабря.

Андрей Амелин, настоятель храма Спаса на водах, благочинный Мурманского округа протоиерей: «Цель человеческой жизни – это прийти к Богу, спасти свою бессмертную душу. Для этого Христос и пришёл в мир, чтобы людям об этом напомнить. Напомнить, что мы созданы не для смерти, не для того чтобы здесь прокоптить воздух и уйти в небытие. Иначе бы не было никакого смысла в нашей жизни. Мы здесь для того, чтобы подготовиться к вечности. Простыми словами можно сказать так: «Мы здесь сдаём экзамен на совесть. А совесть – это голос Божий в душе человека».

Чтобы двигаться в богопознании, человеку важно стремиться жить по совести, отмечает настоятель храма отец Андрей.

Андрей Амелин, настоятель храма Спаса на водах, благочинный Мурманского округа протоиерей: «Мои пожелания – обрести мир в душе.  Мы сегодня все желаем, чтобы наступил мир, чтобы Россия, Украина, Белоруссия – Святая Русь, чтобы мы вместе объединились и вместе шли по пути спасения с нашими братьями украинцами, с нашими братьями белорусами – мы единый народ. Мы ждём этого мира, примирения. Но прежде всего, примирение, конечно, должно наступить в человеческих сердцах. Дух мира должен войти в человеческое сердце».

Пение, чтение молитв, помазание святым маслом и святым елеем, Божественная ночная литургия ожидала всех пришедших в православный храм. Для многих важное в христианском мире событие – это ещё один повод прикоснуться к большой радости, повод задуматься о вечном. 

 

Комментарии

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