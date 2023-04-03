Духовно-спортивный центр в Мурманске украсили купола

На Духовно-спортивный центр, который строят рядом с храмом «Спаса-на-Водах» установили купола. Их изготовили и привезли из Подмосковья. Как говорят в местной епархии, строители идут с опережением графика.

Три купола, привезенные в Мурманск из Раменского, уже освятил владыка, митрополит Мурманский и Мончегорский. Вот-вот свершится исторический момент - конструкции установят на заранее подготовленные места Духовно-спортивного центра. Несложно представить, как на полированных гранях будет играть солнце, которое в этот момент пряталось за облаками.

Строительство Духовно-спортивного центра рядом с храмом «Спаса-на-Водах» началось в апреле прошлого года. За 12 месяцев на пустыре выросли стены будущего комплекса. Работы здесь идут даже с опережением графика.

Андрей Амелин, протоиерей, настоятель храма «Спаса-на-Водах», г. Мурманск: «Спортивной центр - это событие всероссийского масштаба, пилотный проект. Попытка объединить телесное с духовным. Благо, когда в здоровом теле был здоровый дух. Может быть, этот проект подхватят и другие епархии нашей родины».

Компания, которая занимается изготовлением и установкой куполов, делает такого рода конструкции для многих храмов и не только в России, но и за рубежом. Рабочие называют купол «конструктором «Лего», мол, также легко разбирается для транспортировки и без усилий собирается на месте. Впрочем, за качество мастера ручаются - гарантия на материал завода производителя внушительная - до 100 лет.

Михаил Ильин, прораб реставрационной компании, г. Раменское: «Всё зависит от условий, обычная рядовая работа. Для нас, по крайней мере».

Духовно-спортивный центр будет состоять из храма и профильных залов. На территории комплекса будут оборудованы две автостоянки для посетителей, одна из которых для транспорта маломобильной категории граждан, смотровая и детская площадки, проведено озеленение взамен вырубаемых на месте строительства зелёных насаждений. Заниматься в Духовно-спортивном центре смогут дети любых конфессий. Строительство осуществляется на средства частного инвестора.