Духовное и научное сокровище: XV Феодоритовские чтения собрали гостей со всей области и не только

Феодоритовские чтения – это Всероссийская научно-просветительская историко-краеведческая конференция. Названа она в память о выдающемся богослове - преподобном Федорите Кольском, в XVI веке посетившим Кольский полуостров в целях Евангельского просвещения населения.

По словам главы Мурманской митрополии, создателя и главного инициатора Феодоритовских чтений, одно мероприятие провести несложно, а вот создать традицию - дело нелегкое. Впервые конференцию организовали в 2006 году. В последние годы чтения собирают на своих площадках широкий круг учёных, исследователей, музейных и архивных работников из разных городов России. В работе конференции принимают участие ведущие специалисты в области истории, культуры и искусства. В этом году с докладами выступят более 60 спикеров.

Митрофан, митрополит Мурманский и Мончегорский: «Мы смело смотрим в будущее. Наблюдая этот интерес, которые проявляют люди со всех городов, а здесь есть и выдающиеся, именитые учёные, профессора, доктора, мы понимаем, что есть перспектива. Поэтому я ещё раз всех поздравляю с этим событием, что у нас есть такое сокровище, можно сказать, духовное и научное».

«Север в истории и культуре России. Духовное наследие и традиции» - тема чтений 2022 года. Митрополит Митрофан внёс личный вклад в изучение севера.

Митрофан, митрополит Мурманский и Мончегорский: «Я сегодня буду говорить об удивительном сокровище народных преданий. Оказывается, очень многое сохранено в памяти. И мы всё больше, уповая на академическую науку, на рациональный подход мы порой так равнодушно проходим мимо того, что рассказывают люди, древние жители Поморья, что им передавали дедушки и бабушки. Я думаю, очень важно и нам почерпнуть от них то, что мы ещё не знаем».

Безусловно, изучение истории занимает немаловажную роль в целях конференции. В рамках конференции состоятся несколько выставок, презентаций и кинопоказов. Чтения завершатся 23 октября.