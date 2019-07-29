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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.07.19 19:30

Духовному символу Мурманска – год

Ровно год прошёл с момента открытия памятника Николаю Чудотворцу в Мурманске. По задумке автора идеи - путешественника Федора Конюхова, подобные скульптуры должны были появиться в четырёх городах России и освятить территорию страны символическим крестом. Депутат Государственной Думы Алексей Веллер и глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев встретились с автором проекта, обсудили ход его реализации и вручили памятный подарок.

Сегодня шестиметровая скульптура покровителя путешественников и мореплавателей Николая Чудотворца – одна из ярких достопримечательностей областного центра. В честь годовщины важного для города события – установки монумента, небольшой  подарок представители муниципальной власти приготовили для создателя  образа памятника – Федора Конюхова. 

«Мы дарим Вам, как автору проекта, копию монумента, который получил высокую оценку у всех мурманчан, у всего региона», - заметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

По задумке автора, скульптура Святого в Мурманске должна была стать и частью масштабной композиции. Ещё три монумента планировали установить в Москве, Находке и Севастополе. Географически серия монументов должна была образовать собой крест, освещающий всю Россию.

Мурманчане восприняли идею с воодушевлением, более семи тысяч человек приняли участие в её воплощении. Образ Святого создан по иконе, написанной автором проекта. Самые сложные элементы скульптуры выполнены руками самого Федора Конюхова. 

Теперь Фёдор Конюхов поставил перед собой задачу познакомить с результатом его усилий Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ему будет подарена такая же уменьшенная копия мурманской скульптуры Святого Николая Чудотворца.

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