Дума о коренных малочисленных народов Крайнего Севера

Коренные малочисленные народы Крайнего Севера – достояние нашей страны. Пока живёт оленеводство, уникальный язык и самобытная культура их идентичность не будет утеряна. Но сохранить это всё без поддержки государства сложно. Поэтому интересы малочисленных народов России были учтены на федеральном уровне. В частности, это касается закона о поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне.

Татьяна Кусайко, кандидат в Депутаты государственной Думы от Мурманской области: «Внимание со стороны государство сейчас очень значимо. Мурманская область является действительно столицей Арктики, в этом документе точно так же сказано, что в 2021 году впервые в Мурманской области будет уделено внимание бесплатному предоставлению земельных участков для жителей Крайнего Севера. Я не акцентирую внимание на то, что это не только для малочисленных народов».

Это значит, что те представители коренных малочисленных народов, которые ведут своё дело, смогут получить под его развитие земельный участок и стать резидентами Арктической зоны.

Концепцию этого законопроекта обсудили в областной Думе

Помимо этого, на заседании подняли вопрос о присвоении особой даты памяти оленно-транспортным батальонам, участвовавшим в Великой Отечественной войне.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы, председатель рабочей группы: «Они внесли свой вклад в Победу на Севере и не только на Севере. Это первый вопрос. Я бы его вообще завёл в комплексе о необходимости, это мое видение, как председателя профильного комитета, о необходимости проработки законопроекта о памятных датах Мурманской области».

Необходимо хранить не только воспоминания о подвигах, которые совершили, в том числе, представители малочисленных народов Крайнего Севера. Оберегать нужно и их уникальную культуру.

Участники заседания обсудили проект федерального закона, касающегося сохранения языков, изменения в части установления порядка учёта лиц, относящихся к коренным малочисленным народам.