Дума, обновившись на 60%, начала свою 5-летнюю работу

Первое заседание Мурманской областной Думы седьмого созыва сегодня прошло в новом составе. Председатель, секретариат, сенатор и руководители комитетов – выбраны.

По традиции, первое заседание нового состава Думы открыл старейший депутат Мурманской областной Думы Геннадий Степахно. Он сообщил, что из 32-х парламентариев сегодня присутствуют 30. Среди отсутствующих оказались Сергей Свинин и Виктор Сайгин, последний, как стало известно, не пришёл по уважительной причине. Но зато этот депутат успел передать свою карточку для голосования депутату Иванову, но не Герману, как вы могли подумать, а Максиму. Теперь серди народных избранников три однофамильца.

О своих намерениях и целях на ближайшие пять лет рассказал один из них - Андрей Иванов – единственный представитель в региональной Думе Партии пенсионеров.

Андрей Иванов, депутат Мурманской областной Думы: «Хочу поблагодарить своих избирателей, поблагодарить людей, которые оказали мне доверие – дорогого стоит, постараюсь оправдать, отработать все посылы, начиная от Умбы, заканчивая Никелем».

Первый вопрос в повестке — избрание председателя Думы. Депутаты всех фракций решили единогласно и на должность спикера выбрали Сергея Дубового.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы сразу же, без всяких раскачек, начинаем рассматривать законопроекты, которые внесены правительством Мурманской области. Большое спасибо моим коллегам за то доверие, которое они оказали, проголосовав за меня. Понимаю, что у меня особая ответственность, как у руководителя законодательного органа. Необходимо организовать работу в целом, и, конечно, продолжить тесное взаимодействие с правительством Мурманской области. У нас есть программа «На Севере – жить», реализация национальных проектов, которые сегодня работают в нашей Мурманской области. И мы должны тесно взаимодействовать с органами власти, чтобы и программа, и все национальные проекты успешно реализовывались».

Сразу же выбрали и заместителей председателя. Первым стал Владимир Мищенко, два других кресла заняли Евгений Никора и Геннадий Степахно.

В ходе заседания Мурманская областная Дума также утвердила составы депутатских фракций и выбрала нового сенатора Совета Федерации – им стала Татьяна Сахарова.

Татьяна Сахарова, сенатор Совета Федерации РФ от Мурманской области: «Первостепенные вопросы так же, как и во всей моей обычной жизни, которая была, – это благополучие наших жителей, жителей Мурманской области. Это продвижение той повестки, той программы, которая сформирована из наказов наших жителей, программа «На Севере – жить». Это тесное и плотное взаимодействие, сотрудничество с правительством Мурманской области, с исполнительной властью наших муниципалитетов и депутатами Мурманской областной Думы».

Глава региона Андрей Чибис поздравил всех депутатов с началом работы в новом составе и подчеркнул, что Мурманская областная Дума обновилась на 60%, что говорит и об обновлении законодательного органа власти в целом.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Новые люди, которые пришли в законодательный орган, имеют очень серьёзный опыт своей работы по предыдущей должности. Это и главы муниципалитетов, руководители школ, врачи, представители сектора энергетики. Люди, которые понимают, как строится жизнь. Я убеждён, что новая областная Дума в плотном взаимодействии с правительством Мурманской области будет ещё активнее решать все насущные вопросы, которые сегодня есть».

По словам губернатора, все обещания, которые дают депутаты северянам, должны стать чётким планом на ближайшие пять лет работы.