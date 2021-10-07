КОШЕЛЁК: тарифы на электроэнергию повысятся с июля 2022 годаВладимир Путин указом установил в России День отца, отмечать его будут в третье воскресенье октября
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.10.21 19:30

Дума, обновившись на 60%, начала свою 5-летнюю работу

Первое заседание Мурманской областной Думы седьмого созыва сегодня прошло в новом составе. Председатель, секретариат, сенатор и руководители комитетов – выбраны.

По традиции, первое заседание нового состава Думы открыл старейший депутат Мурманской областной Думы Геннадий Степахно. Он сообщил, что из 32-х парламентариев сегодня присутствуют 30. Среди отсутствующих оказались Сергей Свинин и Виктор Сайгин, последний, как стало известно, не пришёл по уважительной причине. Но зато этот депутат успел передать свою карточку для голосования депутату Иванову, но не Герману, как вы могли подумать, а Максиму. Теперь серди народных избранников три однофамильца.

О своих намерениях и целях на ближайшие пять лет рассказал один из них - Андрей Иванов – единственный представитель в региональной Думе Партии пенсионеров.

Андрей Иванов, депутат Мурманской областной Думы: «Хочу поблагодарить своих избирателей, поблагодарить людей, которые оказали мне доверие – дорогого стоит, постараюсь оправдать, отработать все посылы, начиная от Умбы, заканчивая Никелем».

Первый вопрос в повестке — избрание председателя Думы. Депутаты всех фракций решили единогласно и на должность спикера выбрали Сергея Дубового.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы сразу же, без всяких раскачек, начинаем рассматривать законопроекты, которые внесены правительством Мурманской области. Большое спасибо моим коллегам за то доверие, которое они оказали, проголосовав за меня. Понимаю, что у меня особая ответственность, как у руководителя законодательного органа. Необходимо организовать работу в целом, и, конечно, продолжить тесное взаимодействие с правительством Мурманской области. У нас есть программа «На Севере – жить», реализация национальных проектов, которые сегодня работают в нашей Мурманской области. И мы должны тесно взаимодействовать с органами власти, чтобы и программа, и все национальные проекты успешно реализовывались».

Сразу же выбрали и заместителей председателя. Первым стал Владимир Мищенко, два других кресла заняли Евгений Никора и Геннадий Степахно.

В ходе заседания Мурманская областная Дума также утвердила составы депутатских фракций и выбрала нового сенатора Совета Федерации – им стала Татьяна Сахарова.

Татьяна Сахарова, сенатор Совета Федерации РФ от Мурманской области: «Первостепенные вопросы так же, как и во всей моей обычной жизни, которая была, – это благополучие наших жителей, жителей Мурманской области. Это продвижение той повестки, той программы, которая сформирована из наказов наших жителей, программа «На Севере – жить». Это тесное и плотное взаимодействие, сотрудничество с правительством Мурманской области, с исполнительной властью наших муниципалитетов и депутатами Мурманской областной Думы».

Глава региона Андрей Чибис поздравил всех депутатов с началом работы в новом составе и подчеркнул, что Мурманская областная Дума обновилась на 60%, что говорит и об обновлении законодательного органа власти в целом.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Новые люди, которые пришли в законодательный орган, имеют очень серьёзный опыт своей работы по предыдущей должности. Это и главы муниципалитетов, руководители школ, врачи, представители сектора энергетики. Люди, которые понимают, как строится жизнь. Я убеждён, что новая областная Дума в плотном взаимодействии с правительством Мурманской области будет ещё активнее решать все насущные вопросы, которые сегодня есть».

По словам губернатора, все обещания, которые дают депутаты северянам, должны стать чётким планом на ближайшие пять лет работы.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Павел И.
05.10.21 14:21
Удивительно, в Мурманской области отмечается рост заболевших ковидом, смертность ежедневная держится почти на одном уровне 6-9 человек, а граждан больше волнуют вопросы ЖКХ, благоустройства и дороги.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис призвал министров предупреждать жалобы жителей
Андрей Сычев, Мурманск - История: Видеостудия "КРЕАТОН".
04.10.21 16:15
Здравствуйте. Выражаю свое мнение и мнение патриотически настроенных депутатов Совета депутатов города-героя, членов уважаемой мурманчанами партии "Единая Россия": Меркушевой, Климовой и Хабарова. Сид
Комментарий к новости:Устно поддержали, тайно прокатили, или Особенности выборов нового главы муниципального образования город Мурманск
GeCnJGjH
04.10.21 13:42
Все без масок! Как в старые - допандемийные времена! Для кого-то День города обернётся вызовом медиков, радость окажется недолгой. Се ля ви...
Комментарий к новости:Более 30 тысяч жителей приняли участие в праздновании 105-летия Мурманска
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире22:00«Семейный альбом». Художественный сериал, 10 серия (12+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Клиники России». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Самые высокие зарплаты в подработке по СЗФО: 200 тысяч рублей и выше-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 32 копейки, доллар теряет 28 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманский филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 2022 года большинству работодателей придётся размещать вакансии на портале «Работа в России»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика