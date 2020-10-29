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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.10.20 19:30

Дума поддержала «Мурманэнергосбыт», пенсионеров, «детей войны» и юных северян

Очередное заседание Мурманской областной Думы было насыщенным, в повестке дня более 20 важнейших вопросов, среди которых региональный бюджет будущего года и внесение изменений в законы, касающиеся социального обеспечения северян.

Началось заседание депутатов областной Думы с обсуждения действующего регионального бюджета и  вёрстки финансового документа на ближайшие два года. Как  стало известно во время дебатов, компании «Мурманэнергосбыт» будут предоставлены государственные гарантии в 600 миллионов рублей, чтобы обеспечить бесперебойный отопительный сезон.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Депутаты обеспокоены тем, что наши другие ресурсоснабжающие организации ничего не получили. Но региональный Минфин заверил нас, что эти выпадающие доходы каждая ресурсоснабжающая организация по представленным и сверенным с комитетом расчётам будут им предоставлены в первом полугодии 2021 года».

Также был решён вопрос продления действия нулевой налоговой ставки для малого и среднего бизнеса в первые два года работы, при условии применения упрощенной или патентной системы налогообложения.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы сегодня этот закон также продлеваем до 1 декабря 2024 года. Те, кто начинает работать по упрощенке или патентной системе, налоговая ставка для них будет 0».

Большой блок социальноориентированных законопроектов был рассмотрен на заседании. Были представлены законопроекты, которые улучшат жизнь северян. Например, увеличение размера региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год. Недавно был установлен новый прожиточный минимум для пенсионеров в 15 тысяч 63 рубля. Но благодаря перерасчетам федерального Минэкономразвития, эта сумма будет увеличена.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Теперь он на 2021 год будет установлен  в размере 15 тысяч 873 рубля. Я думаю, с точки зрения социальной защиты пенсионеров, тех, кто является получателем социальной пенсии, это серьёзный вариант. Со следующего года ни у кого пенсия в Мурманской области не может быть ниже 15 тысяч 873 рублей».

Ещё один законопроект касается «детей войны». Благодаря введенной новой категории более 3 тысяч северян получают ежемесячную жилищно-коммунальную выплату в 1500 рублей. Теперь им ещё будет доступна и региональная ежемесячная выплата. А ветераны труда региона смогут получать выплаты ко дню Мурманской области и право на бесплатный проезд раз в два года. Не забыли депутаты и про маленьких северян.

Надежда Максимова, депутат Мурманской областной Думы:  «Все детские выплаты, которые были до 1 октября сделаны в связи с коронавирусом, должны были бы закончиться. Правительство приняло решение, что их надо пролить. Поэтому и нам тоже своим законом необходимо это закрепить».

Рассмотрели парламентарии и закон, касающийся бюджетников, которые из-за пандемии коронавируса не смогли отдохнуть в отпуске. Теперь они могут перенести свой неиспользованный из-за ограничений ковида отпуск на другую дату.

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