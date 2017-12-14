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День за днём с «Арктик-ТВ»14.12.17 19:30

Дума поработала очень эффективно - Сергей Дубовой

В Мурманской областной Думе пока не чувствуется предновогоднего настроения, хотя ёлочки в зале заседаний расставлены. Сегодня депутаты усердно работают над главным финансовым документом будущего года. Несмотря на процесс верстки бюджета, уже понятно, что казна будет с дефицитом, а на социальные обязательства в региональном кошельке откладывается значительная сумма.

Конец года – пора подводить итоги, Мурманская областная дума с января по декабрь провела 13 заседаний. После несложных арифметических манипуляций становится понятно, что вместе народные избранники собирались чуть чаще, чем раз в месяц. Но не стоит критиковать парламентариев, ведь работа в большом зале это только верхушка айсберга, который состоит из встреч с избирателями, работы в округах и заседаниях комитетов и подготовки к ним. В общем, из всего того, что не так афишируется в средствах массовой информации.   

- Я считаю, что Дума поработала очень эффективно, было тесное взаимодействие с исполнительной власть, - подводит черту работе в уходящем году Сергей Дубовой,  председатель Мурманской областной Думы. - Мы находили общие контакты. Бывало и так, что в одночасье всё не получалось, но вы знаете, что мы создавали рабочие группы, в которые входили депутаты, специалисты исполнительной власти, общественность, муниципальные власти.

Четырнадцатое сегодняшнее заседание парламентарии называют крайним, но не последним. Дело в том, что главный вопрос в повестке, как не сложно догадаться, это вопрос областного бюджета. При вёрстке основного финансового документа 2018 года парламентариям придётся лавировать и находить в дефицитной казне средства на индексацию зарплат бюджетникам и на две новые программы - поддержки врачей и молодых мам. Задача ясна - разом убить двух проблемных зайцев – дефицит медицинских кадров и снижение рождаемости. Нехваткой денег в бюджете и кредитными обязательствами очень озабочены оппозиционные депутаты, считающие, что на долгах регионов наживаются  банкиры, впрочем, в споре рождается истина.

- На самом деле, если бы не было разногласий, это была бы не Дума, - философствует Максим Белов,  депутат областной Думы. -  Парламент и должен состоять из людей, у которых есть разное мнение, но эти люди должны уметь договариваться. Суть демократии -  обтачивание законов через социальные слои, разногласия и поиск золотой средины. Мне кажется, мы работаем в этом ключе.

Спорить можно долго, менять местами вопросы в повестке, а решение всё равно примет большинство, что продиктовано сначала федеральным, а потом и региональным правительством. Создаётся впечатление, что смотреть за трансляциями очередного заседания областной  Думы не всегда интересно из-за предсказуемого отсутствия плюрализма мнений.

 

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