ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС

Очередное заседание Мурманской областной Думы вышло насыщенным. На повестке - важные социальные, экономические и организационные вопросы. Пандемия коронавируса в стране добавила забот не только медикам и полицейским, но и властям регионов.

Малый и средний бизнес несёт серьёзные потери, и речь идёт уже о его выживании. Людям, оказавшимся без работы, тоже нужна помощь. Всё это - деньги, которые теперь необходимо найти в областном бюджете, также потерявшем часть налоговых доходов. Кроме того, рассмотрели депутаты и особые преференции для резидентов территории опережающего развития «Столица Арктики». Срок налоговых льгот для инвесторов увеличили до 25 лет.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Я говорил, что прошли заседания комитетов по экономике и по бюджету. Мы, конечно, в первую очередь рассмотрели и в повестку включили совместно с депутатами законопроекты, внесённые губернатором Мурманской области по поддержке предпринимательства, предприятий, которые оказались в тяжёлой ситуации. Потом - законопроекты, которые по развитию нашей территории, будем называть их так. Несмотря на то, что довольно активно, бурно проходили заседания комитетов, и вчера было у Думы очень много вопросов, которые всех интересовали. Почему такие большие преференции на 25 лет, а не на 5-10 лет? Но в целом, после таких бурных обсуждений, все законопроекты приняты. И, самое главное, что они направлены на развитие области. Вот приняли эти законопроекты, и мы видим, что живём не только ближайшие 5 лет, а перспектива на 25 лет, которые мы дали вчера преференции нашим резидентам, которые войдут в нашу территорию опережающего развития. И понимаем, что это крайне необходимо, чтобы область развивалась ближайшие 20-25 лет».

Для регионального бизнеса тоже есть хорошие новости. Налог на транспорт за год решили отменить. Для компаний обнулили налог за 2020 год, а для индивидуальных предпринимателей - за 2019-й. Тем, кто уже успел заплатить налогг, внесённые деньги зачтут в следующем налоговом периоде. Также установлена пониженная ставка по налогу на имущество организаций, попавших в список отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Она будет составлять 50% от обычной. Есть новости и для самозанятых.

Борис Пищулин, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам: «Ещё один законопроект я бы выделил. Он достаточно интересный. Мы давно пытались, чтобы у нас такой закон был. Закон о применении на территории Мурманской области самообложения по самозанятым гражданам. Чем он интересен? Почему мы хотели принять его? Ведь даже правительство Мурманской области пыталось попасть в число тех субъектов Федерации, где проводился этот эксперимент. И мы давно над этой темой бились. Но 1 апреля федеральным законом принято решение дать право субъектам Российской Федерации самостоятельно вводить периоды, когда этот закон о самозанятых может действовать. И вот мы рассмотрели такой законопроект. С 1 июля такой режим вводится на территории Мурманской области. Для чего он нужен и почему мы настойчиво пытались добиться, чтобы мы попали в число экспериментов? С 1 января 2020 года отменяется единый налог на вменённый доход. Та группа предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, которые пользовались этой достаточно простой системой налогообложения, они просто выпадали, а перейти на другую систему налогообложения было достаточно сложно. Вот мы специально ввели дату, что с 1 июля ввести налог на самозанятых, чтобы за эти пол года те, кто теряют право применения ЕНВД с 1 января могли адаптироваться к этим условиям и подготовиться к переходу на новую систему налогообложения. Но это одна из систем, на которую они могут перейти теперь. Кроме того, мы сделали поблажки по упрощённой системе самообложения, по патентной системе налогообложения. Осенью мы ещё раз вернёмся к этой теме. Чтобы посмотреть, как адаптировать этот налог на вменённый доход».

Отдельное место в работе депутатов заняли вопросы социальной повестки. У рядовых граждан Мурманской области проблем из-за пандемии ничуть не меньше чем у бизнеса. Например, северян очень волнует вопрос льготных отпусков. У многих в этом году они срываются.

Надежда Максимова, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья: «На обсуждение Думы мы вынесли законопроект, который будет касаться, и он принят сразу в трёх чтениях, будет касаться как раз медицинских работников, педагогических работников, всех других бюджетных работников, которые получают зарплату за счёт средств областного бюджета. Их отпуск в связи с коронавирусом, если они вынуждены были по распоряжению своего руководителя передвинуть его, перенести или отменить, по распоряжению руководителя, он им будет перенесён на 2021 год со всеми теми выплатами, которые положены. Ну, кроме того, сегодня мы очень озадачены, ко мне было много обращений от наших пенсионеров. Потому что у некоторых в 202 году уже заканчивается право льготного проезда. И они спрашивают: «Как мы поедем? Закрыты территории, куда мы хотим. Поезда не ходят и так далее». Нами было подготовлено обращение к Мишустину, в котором мы указываем на примерное число таких пенсионеров, которые хотели бы выехать. Их где-то порядка 25 тысяч. Хотели бы выехать на летний период в регионы РФ,но по причине карантинов сделать этого не смогли. Мы тоже просим внести изменение в постановление правительства РФ, которое регулирует 101-е постановление, пункт 6, чтобы этот льготный проезд тоже им был перенесён на 2021 год».

На заседании депутаты одобрили изменения в закон «Об уполномоченном по правам человека в Мурманской области». Документ определяет требования, предъявляемые к кандидату на должность омбудсмена, а также устанавливает его права.

Владимир Мищенко, председатель комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению: «Особенно хотел бы обратить внимание на то, что теперь уполномоченному по правам человека в Мурманской области предоставляется возможность сопровождать по заявлениям граждан, в том числе и в судебном заседании, оказывать им содействие. Далее, он теперь получил право, мы его наделили таким правом, обращаться и работу вести с прокуратурой. Ну, и ранее у него было это в полномочиях, один из немногих органов, который может влиять на тех людей, которые находятся в местах не столь отдалённых. У нас мало какие органы реально оказывают здесь содействие, если брать с человеческой точки зрения. Эти методы и формы работы его мы конкретизировали. Серьёзный законопроект, мы уже долго о нём говорим. Могу сказать, что те новеллы, которые есть, они способствуют улучшению работы как уполномоченного, а самое главное, они помогут решать и достигать целей при обращениях и жалобах граждан в этот орган, к уполномоченному по правам человека».

Также во время заседания состоялся «правительственный час». Депутаты выслушали доклад министра градостроительства и благоустройства Мурманской области. Ольга Вовк рассказала о том, как идут мероприятия по комплексному благоустройству муниципальных образований области и о перспективах их развития. Доклад вызвал неоднозначную реакцию. Но после бурного обсуждения большинство парламентариев с мнением министра всё же согласились.

Максим Белов, председатель комитета Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству: «Министерство Ольги Вовк прекрасно понимает, что нужно усилить работу и контроль над подрядчиками. То есть, сейчас все договора заключены, мы надеемся, что жители к 1 октября увидят результаты их деятельности, то есть, этих самых субподрядных компаний, которые выполнят эту работу и дворы наши преобразятся. Но критике-то они подвергаются за что? За свои новые концептуальные идеи. Это параллельно идущие процессы, они должны идти бок о бок. Мы должны заботиться и о существующих проблемах, создавать какие-то крупные, масштабные задачи. И вот их идея, например, реновации площади Пять Углов, что касается, например, Мурманска, или изменение подхода к назначению улицы Самойловой, территории Долины Уюта - это всё концептуальные идеи, которые были предложены. И они прекрасно понимают, что без общественного обсуждения эти проекты реализовывать нельзя. Что они сейчас, собственно, и делают. Они получают реакцию от общества, что им нравится, что не нравится нашему населению. Таким образом, я считаю, что они всё равно принципиально на правильном пути. Они знают, что Север должен поменяться, они знают, что наша болевая точка - внешний облик наших городов. Мы с вами здесь живём, многие всю жизнь, многие не первое поколение, и мы знаем, что у нас проблема. Приезжая в Москву, Петербург или восхитительный Калининград, мы хотим, чтобы у нас было также. Почему у нас хуже? И вот эта команда как раз нацелена на то, чтобы у нас в какой-то понятной перспективе стало также. Такие вещи, как изменение городских пространств, они не происходят вот так по щелчку. Многие депутаты критикуют их уже за ту работу, которую они начали. Но это ещё не результат. Для того чтобы давать им внятную оценку, надо дать им время для работы».

Каждый вопрос, поднятый на этом очередном заседании Мурманской областной Думы, напрямую влияет на комфортную жизнь населения Мурманской области. Проблемы особенно остро встают в условиях пандемии. Реагировать надо быстро, и, в то же время, тщательно рассматривать законопроекты. Ошибиться нельзя – от каждой строчки зависит качество жизни на Севере, каждое решение определяет, в каком направлении будет развиваться Заполярье в ближайшие годы.