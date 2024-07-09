Думать о будущем – дело общее

Именно для определения, что ещё необходимо улучшить в нашем регионе в рамках обновленного плана «На Севере – Жить», в Мурманске проводят цикл стратегических сессий. В этот раз встреча касалась культурного и креативного направлений.

Культурные пространства – это не только дома культуры и творчества в классическом понимании. Сегодня это ещё и креативные точки притяжения, где созидают и развиваются творческие люди. К таким местам в Мурманской области относятся, например, модельные библиотеки и молодёжные центры разнообразных направлений.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Почему этот вопрос непрост, на мой взгляд. Потому что на сегодняшний день, культурные пространства должны стать точкой притяжения. И точкой притяжения такой, как мы привыкли 10-20 лет назад. В целом, если взять за прошедшие пять лет стратегический план «На Севере – Жить», который меняет подход к культуре и к тому, какими должны быть пространства. Благодаря ему и тому, что мы в него включили, у нас более 100 объектов культуры преобразованы».

Да, сейчас всё больше молодых людей не боятся развиваться творчески, мало того, современные условия, которые создаются в нашем регионе, к этому подталкивают. И чтобы ещё усилить культурную составляющую, северяне активно подключаются к работе стратегических сессий.

Юлия Яковлева, начальник отдела по культуре и делам молодёжи администрации города Апатиты: «Стратегические сессии – это работа в команде. Хочется послушать идеи других людей. В команде, как правило, рождаются какие-то новые, казалось бы, сложно реализуемые идеи. Потом они воплощаются в жизнь. Это очень классная история, потому что здесь можно родить идеи очень креативные и необычные для воплощения».

Мурманчанка Евгения Рябова уже не в первый раз участвует в стратсессиях и признается, что рада видеть, как другие люди тоже активно погружаются в процесс. Находятся здесь не для галочки, а чтобы действительно привнести полезные идеи для развития нашей области.

Евгения Рябова, индивидуальный предприниматель: «Сегодня я надеюсь, что мы будем также погружены в эту атмосферу. Наверняка, все пришли с какими-то мыслями, идеями. В том числе у меня есть некоторый опыт в развитии непосредственно предпринимательской деятельности. В креативных индустриях мы знаем проблемы, вопросы, которые необходимо нам поднять. Очень хочется, чтобы сегодня мы были услышаны. И уверена, что сегодня много нового, мы ж креативные индустрии, мы обязательно накреативим».

Напомним, что лучшие предложения будут включены в обновленный стратегический план «На Севере – Жить».