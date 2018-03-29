Думы депутатские

Изменения в ряде законов Мурманской области стали основной темой очередного заседания Мурманской областной Думы. Депутаты рассматривали вопросы имущественной, социальной сферы, здравоохранения.

В повестке более тридцати вопросов. Большая часть касается новой редакции региональных законов в сферах социальной защиты, здравоохранения, экономики. Особое внимание уделено имущественным вопросам и развитию сельского хозяйства в регионе.

- Более тридцати вопросов в повестке, - говорит Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. - Из них порядка десяти вопросов социальной сферы, по линии Министерства здравоохранения, социального развития. Депутаты займутся и приведением наших законов в соответствие с федеральным законодательством.

В центре внимания депутатов и законодательная инициатива облдумы о внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации. Они касаются правового регулирования переустройства инженерных систем при переходе на индивидуальные источники обогрева в жилых помещениях многоквартирных домов.

Требует изучения и новая редакция закона о транспортном обслуживании в муниципалитетах. Снова внесён в повестку, отклоненный ранее, законопроект о льготах для категории «Дети войны».

- Я жаловался в прокуратуру на действия большинства в Мурманской областной Думе. Это вопрос льгот для категории «Дети войны». Вопрос в повестку дня включён, я надеюсь, что сегодня он будет рассмотрен по существу, - говорит Михаил Антропов, депутат Мурманской областной Думы.

В ходе заседания были заслушаны доклады руководителей регионального УМВД и Контрольно-счётной палаты о деятельности ведомств за прошлый год.