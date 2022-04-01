День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.04.22 19:30
Дурная привычка - пошёл в аптеку и украл смартфон
В Апатитах полицейские задержали мужчину, похитившего смартфон из аптеки.
В отдел полиции города обратилась сотрудница местной аптеки, расположенной на улице Дзержинского. Её телефон пропал после визита одного из покупателей. Позже полицейские задержали этого молодого человека, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
В содеянном нарушитель закона сознался, пояснив, что смартфон похитил для личного пользования, но так и не смог разблокировать. Теперь жителю Апатитов грозит до 6 лет лишения свободы.
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