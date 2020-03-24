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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.03.20 19:30

Два часа открытого разговора

Вчера журналисты «Арктик-ТВ» рассказали, какие изменения в жизни региона запомнились нашей редакции за год работы Андрея Чибиса. А уже вечером губернатор провёл «прямую линию», во время  которой ответил на вопросы мурманчан, поступившие на страничку в соцсети губернатора.

Андрей Чибис пообщался с мурманчанами в прямом эфире на своих страницах в соцсетях. Губернатор пообещал ответить на все вопросы, интересующие жителей области. Ни помощников, ни модераторов Андрей Владимирович не привлекал и вёл открытый диалог. Первый же вопрос, заданный Андрею Чибису, касался ситуации с коронавирусом в Мурманской области и был связан с переходом школьников на дистанционное обучение. Такие шаги предпринять планируют уже с 1 апреля. Пока же, до 31 марта, ребята находятся на каникулах, ответил губернатор. Школы же будут закрыты предварительно до 12 апреля.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Буквально в течение недели мы отрабатываем все эти вопросы с учебными заведениями и постараемся запустить дистанционное образование. Хотя, конечно, откровенно вам скажу, что в отличие от Москвы наши учебные заведения столкнулись с определёнными сложностями. Наша задача на ближайшую неделю - подготовиться к тому, чтобы перевести детей на дистанционное обучение».

Беспокоит жителей Мурманской области и вопрос о ловле краба. Соответствующее распоряжение, разрешающее любительскую ловлю этого биоресурса, уже есть, но вот места, где можно на него охотиться, пока не определены. Над этим сейчас работают. Но в 2021 году краба уже можно будет ловить, заверил Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Огромное всем спасибо за активное и деятельное участие в определении этих мест. Понятно, что эти места определяются, в том числе с учётом ограничений, связанных с безопасностью нашей страны. То есть, не на всём побережье мы можем разрешить любительский лов краба. Тем не менее, в ближайшие две недели мы окончательно определим эти участки, запустим процедуру соответствующих закреплений этих участков».

Спрашивали северяне и о планах по созданию большого концертного комплекса в Мурманске, где можно было бы выступать артистам с мировым именем. Губернатор сообщил, что такой проект есть. Он планируется к реализации в рамках обновления областного центра. Однако в первую очередь правительство планирует привести в порядок сам город. В том числе это ремонт фасадов домов, создание пешеходных зон. 

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Есть принципиальная поддержка и руководства страны по этому проекту. Надеюсь, что у нас до конца года будет готова уже чёткая проектная документация и мы приступим к её реализации. Такой современный кластер должен в Мурманске появиться, это станет точкой притяжения и для жителей Мурманской области, и для всех приезжающих к нам гостей. Это должно перезагрузить и сделать наш город ещё современнее».

Один из жителей региона спросил, когда перестанут класть асфальт в снег. На это Андрей Чибис ответил, что уже принял жёсткие меры, чтобы такого в регионе больше не повторялось.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Был один сюжет по тротуару. Поверьте, головы уже там оторваны. Но самое главное, что мы просто поставили жёсткий заслон и никакие контракты, связанные с асфальтовыми работами, не важно - тротуар это или не тротуар, двор не двор, не будут. Это невозможно будет продолжать в тот период, когда у нас снег выпадает».

Беседа Андрея Чибиса с жителями Мурманской области продлилась практически два часа. За это время было задано огромное количество вопросов. И на каждый из них губернатор дал подробный ответ.

 

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