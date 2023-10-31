Два человека из Мурманской области вошли в финал всероссийского конкурса «Лучший библиотекарь 2023»

Это ли не повод для гордости? Сотрудники библиотек Мурманской области вошли в число финалистов X Всероссийского конкурса «Библиотекарь года». Конкуренция была немалая, ведь в этом году для участия было подано почти 300 заявок из 67-ми регионов России. В финал вышли всего 25 человек, двое из которых – северяне.

Мария Шевчик уже около десяти лет работает в Межпоселенческой библиотеке Кольского района. В 2021 году они выиграли грант и здесь открыли молодёжное пространство «СОПКИ», в котором Мария заведует сектором по работе с молодёжью. За это время она показала себя амбициозным и активным сотрудником. Позади множество фестивалей, конкурсов, проектов и форумов.

Мария Шевчик, заведующая сектором по работе с молодёжью Межпоселенческой библиотеки Кольского района: «Хочется показать и рассказать о своём опыте. Когда есть такие конкурсы – это отличная возможность для того, чтобы поделиться каким-то своим опытом, что-то рассказать и посмотреть на других. Поэтому я решила поучаствовать в региональном конкурсе. Но там ничего не получилось, я не отчаялась, подала на всероссийский – и там вошла в число 25-ти лучших библиотекарей России».

Для жури конкурса, безусловно, важно, чтобы у успешного кандидата была активная жизненная позиция, чтобы он шёл в ногу со временем и не боялся креативить. А это точно про Машу.

Благодаря грантовой поддержке два года назад она запустила свой авторский проект на базе библиотеки – краеведческо–интеллектуальную развлекательную игру «БиБиКью Мафия», необычный слоган которой «Прожарь свой мозг».

Мария Шевчик, заведующая сектором по работе с молодёжью Межпоселенческой библиотеки Кольского района: «Чтобы они классно провели время и нашли каких-то единомышленников, новых друзей. Хорошо пообщались и провели время. Но и в то же время в такой обстановке всё классно проходит. У нас все вопросы, которые по краеведению, составлены в формате игры «Что? Где? Когда?». Даже, если ты не знаешь правильный ответ, то тебе его и не нужно знать. Самое главное, логическим путём до него дойти и тем самым они запоминают какие-то факты, которые мы рассказываем о Мурманской области».

Помимо основной деятельности она занимается волонтёрством и в данный момент остаётся координатором Кольского района по волонтёрам Победы. Результаты конкурса подведут 20 ноября – тогда мы и узнаем, кто стал лучшим библиотекарем 23-го. Верим в наших северян и желаем им победы.