Два человека погибли на складе в Мурманске от хлопка газового баллона

Следственными органами проводится процессуальная проверка по факту гибели людей в результате хлопка баллона с кислородом на одном из складов Мурманска

Как стало известно, баллон с кислородом взорвался в складском помещении, расположенном на Восточно-объездной дороге. Двое работников 35 и 40 лет получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия. Сейчас для восстановления всей картины произошедшего, опрашиваются очевидцы, по завершению проверки следствием будет принято процессуальное решение.