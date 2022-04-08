Два дня сотрудники МЧС повышали профессиональный уровень и совершенствовали свои навыки

На протяжении двух дней в Заозерске аварийно-спасательные формирования области, студенческий спасотряд МАГУ, а также добровольный поисковый отряд региона практиковались в спасении людей в горной местности. За соблюдением требований безопасности и правильностью выполнения задания следили специалисты регионального МЧС.

Денис Давиденко, заместитель начальника управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по Мурманской области: «В данных учениях принимают участие более 60 человек. Это 8 аварийно-спасательных формирований и три общественных объединения добровольных спасателей».

В первый день учений сотрудники экстренных служб совершили лыжный переход к полевому лагерю. Далее они искали пострадавших, роль которых исполняли манекены и оказывали им первую помощь. Все этапы поисково-спасательных работ участники тренировки повторили и в тёмное время суток.

Во второй день учений специалисты вели поиск с использованием альпинистского снаряжения. Поисково-спасательной группе необходимо было оказать первую помощь и спустить пострадавшего со скалы.

Тактико-специальные учения ежегодные. Их проводят для проверки совершенствования навыков организации взаимодействия сотрудников экстренных служб и для воспитания волевых качества спасателей.