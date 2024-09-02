Два дня в Оленегорске отмечали день города

Захватывающую и увлекательную программу жителям города и всем гостям праздника подготовила команда Ильи Авербуха.

Оленегорск и местный горно-обогатительный комбинат отметили юбилей. Генеральным продюсером праздника выступил знаменитый фигурист Илья Авербух, который ранее уже не раз посещавший город.

Лариса Орлова, заместитель главы администрации города Оленегорска: «Сегодня город Оленегорск празднует 75-летие. У нас юбилей. И такой замечательный праздник нам подготовила команда Ильи Авербуха. Вы видите, что у людей праздничное настроение, приехали знаменитые артисты, много очень активностей, много встреч с почётными гостями, с почётными гражданами города Оленегорска. У нас праздник».

В подготовке масштабного дня рождения, который длился два дня, приняли участие три сотни жителей города и 120 человек из команды организатора.