Два года подряд могут компенсировать проезд к месту отдыха пенсионерам-северянам

Неработающие пенсионеры, проживающие на Крайнем Севере, могут компенсировать стоимость проезда к месту отдыха и обратно два года подряд в 2021 и 2022 гг.

Компенсация предоставляется до поездки в виде специальных талонов, в обмен на которые в кассе можно получить билеты, либо после поездки путём перечисления пенсионеру стоимости проезда по билетам. Обратиться за компенсацией можно один раз в два года. Кроме того, с 1 января 2021 года предусматривается компенсации расходов на оплату проезда неработающих пенсионеров-северян к месту отдыха, за границей и обратно в пределах территории Российской Федерации. Подробную информацию можно найти на региональном сайте Пенсионного фонда.