«Два города-героя» - жители Мурманска и Волгограда встретились в интерактивном режиме

«Два города героя» - прямой телемост между Мурманском и Волгоградом, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошёл в столице Заполярья.

В формате телемоста встретились ветераны войны и труда, представители общественных организаций, ученики школ. Среди гостей в Мурманске - кадеты филиала Нахимовского училища. Многие из них родом из Волгограда. По другую сторону экрана, в Волгограде, встречи со своими чадами-курсантами ждали папы и мамы.

Телемост организован в рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память». Этот телемост - третий в этом году. Ранее был Севастополь, Санкт-Петербург, теперь Волгоград.

- Между Мурманском и Волгоградом существует тесная связь. Как называли Сталинград - волжской твердыней, так и мы, северяне, свой край называем кольской твердыней. Мы вместе шли к победе, - говорит Михаил Белошеев, региональный координатор проекта «Историческая память». – В настоящее время проводится большая патриотическая работа и в Мурманске, и в Волгограде. Наши кадеты неоднократно выезжали в Волгоград на слёты, а волгоградцы приезжали к нам.

«Война на холсте» - так называется проект, который ко Дню Победы организован в Волгограде. Галерея картин, созданная в его рамках, насчитывает уже более 500 работ художников из разных городов. Теперь экспозиция пополнится работой мурманского художника, которая передана в дар Волгограду.

- Автор картины - наш прославленный мурманский художник Феофилактов Александр Георгиевич, - отмечает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - На картине изображён малоизвестный факт войны, но это действительно настоящее событие, когда подводная лодка капитана Старикова прорвалась сквозь заградительные заслоны и смогла в порту Петсамо потопить вражеский корабль, который выгружал военную технику для немецких войск.

В ближайших планах организаторов проекта «Историческая память» интерактивные встречи с другими городами-героями: Тулой, Смоленском, Москвой. Жителей городов-героев, находящихся за тысячи километров друг от друга, связывает общая история, одна на всех историческая память и Великая Победа.