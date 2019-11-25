День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.11.19 19:30
Два кандидата на одно место сити-менеджера Мурманска
Состоялось заключительное заседание комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Мурманска.
По итогам тайного голосования комиссия отобрала двух кандидатов - вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора и заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям региона Андрей Сахаров.
«Ещё раз подчеркиваю, что окончательное решение будет принято Советом депутатов в соответствии с Уставом города-героя, - комментирует Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. - Заседание у нас состоится 28 ноября и это вопрос номер один».
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Николай
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