Два кандидата на одно место сити-менеджера Мурманска

Состоялось заключительное заседание комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Мурманска.

По итогам тайного голосования комиссия отобрала двух кандидатов - вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора и заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям региона Андрей Сахаров.

«Ещё раз подчеркиваю, что окончательное решение будет принято Советом депутатов в соответствии с Уставом города-героя, - комментирует Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. - Заседание у нас состоится 28 ноября и это вопрос номер один».