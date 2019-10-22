«Два капитана» - книга связала город и людей

В музее Полярного состоялась встреча-презентация «Энциклопедии романа «Два капитана». Это кропотливая работа нескольких авторов по следам знаменитого каверинского произведения. Гости города воинской славы рассказали об этапах подготовки издания.

Произведение Вениамина Каверина «Два капитана» оказалось кладезью для российских учёных. На страницах романа с лёгкостью узнаются исторические факты о путешествиях, открытиях и городах.

«Роман «Два капитана» - это энциклопедия. В нём показана жизни страны на протяжении нескольких десятилетий, связанных и с освоением Севера, и с географическими открытиями, и с военными действиями на Севере», - комментирует Людмила Кильдюшевская, редактор книги «Два капитана», член географического общества.

Место для презентации уникального проекта выбрано не случайно. Сотрудники музея Полярного с самого момента издания книги активно готовились к приёму гостей. Ведь роман объединяет несколько городов – в частности, родной Каверину Псков и Полярный – город, к которому писатель был привязан всей душой.

«Полярный связан с творчеством Каверина. Не только «Два капитана» написаны, но и «Наука расставания», если я не ошибаюсь, полностью посвящены Полярному, - говорит Людмила Кильдюшевская, редактор книги «Два капитана», член географического общества. - Полярный - знаменитый город, мне давно хотелось в нём побывать».

Людмила Константиновна сетует, что нынешняя молодёжь не то что книги Каверена не читала, многие из них и фильмов, снятых по мотивам произведений, не смотрели. Однако, например, знакомство с «Двумя капитанами» Александр Друзьяк, военнослужащий гарнизона, начал в детстве как раз с кино, а вот книгу открыл для себя значительно позже.

«Я знал, что есть такой роман, в котором рассказывается и о Полярном, - говорит Александр Друзьяк, офицер штаба Кольской флотилии, капитан 3 ранга, г. Полярный. - Но в детстве эта книга прошла мимо меня. Уже в зрелом возрасте специально нашёл её. У нас есть площадь «Двух капитанов» в Полярном - один из немногих географических объектов страны, который связан с литературным произведением. Я решил познакомиться с этим романом поближе, и не был разочарован».

Лейтмотив каверинского романа, уверены читатели, актуален во все времена.

«Бороться и искать, найти и не сдаваться! – это главный девиз, наверное, можно транслировать на все поколения, - говорит Александр Друзьяк, офицер штаба Кольской флотилии, капитан 3 ранга, г. Полярный. - Роман написан для подрастающего, юношеского поколения. Наверное, было бы хорошо, еслибы его включили в школьную программу».

«Энциклопедия романа «Два капитана» издана в рамках проекта «Читаем Север», который реализует компания «Норникель». Авторам пришлось не один десяток раз перечитать произведение, делая всё новые пометки, сравнивая и анализируя. Над проектом работали авторы из Санкт-Петербурга и Москвы, Перми и Норильска, Минска, Пскова и Полярного.

Весной 2020 года в музее Полярного запланировано открытие выставки «Два капитана»: жизнь книги и её героев».