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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.09.19 19:30

Два килограмма наркотиков могут потянуть на 20 лет лишения свободы

Амфетамин, гашиш, марихуана, кокаин и экстази – такой список запрещенных препаратов хранил предполагаемый мурманский наркоторговец. Мужчину задержали после продажи психотропных веществ. 

В отношении молодого человека, в автомобиле, гараже и квартире которого были обнаружены запрещенные вещества,  возбуждено уголовное дело.

В общей сложности из незаконного оборота изъято свыше двух килограммов наркотиков.

Судом ему избрана мера пресечения в виде ареста. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

 

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