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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.01.23 19:30

Два корта для любителей и профессионалов зимних видов спорта открыли в ЗАТО Александровск

В Снежногорске отныне полноценно функционирует крытый каток, а в Гаджиево для местной военной хоккейной команды теперь есть своя тренировочная база.

Кристина Григорян, корреспондент «Арктик-ТВ»: «Не по погоде жаркие страсти кипят сегодня в Гаджиево: здесь первой игрой между «Тайфуном» и «Армейцем» открыли новый корт. Первый тайм команды завершили ничьей: по одной шайбе пропустили вратари обоих хоккейных клубов. «Тайфун» - это хоккеисты подводных сил Северного флота - настроены более чем решительно».

Евгений Терей, капитан хоккейной команды подводных сил «Тайфун», г. Гаджиево: «Начинаем выход с обороны… С соперниками мы уже четвертый раз встречаемся, две игры у них дома выиграли, одну проиграли. Сейчас четвёртая игра».

Играют дома – в Гаджиево открыли долгожданную хоккейную коробку. Не без помощи спонсоров. Например, немалый вклад внесла рыбопромышленная компания «Русское море - Аквакультура». Инициаторами, координаторами и помощниками выступили подводники гарнизона.

Анатолий Коваленко, командующий подводными силами Северного флота: «Мы длительное время ждали, надеялись, участвовали в создании, установке сооружения. Это позволит всем жителям нашего гарнизона, особенно детям, развивать и поддерживать своё здоровье. Нашей хоккейной команде «Тайфун» тренироваться и участвовать в соревнованиях среди команд СФ».

Почти пять лет хоккеисты вынуждены были искать площадки для тренировок. Это не всегда положительно сказывалось на строках в турнирных таблицах игр хоккейных лиг.

Евгений Терей, капитан хоккейной команды подводных сил «Тайфун», г. Гаджиево: «Теперь есть своя площадка, будем дома тренироваться, а результат, думаю, будет хороший».

Дарина и Анастасия Мацко, болельщицы, г. Гаджиево: «Очень рады, что открылся новый каток. Для нашего городка это очень грандиозно, классно!»

Неудачными были и занятия на льду у снежногорской юношеской команды. Продолжительное время в городе судоремонтников не эксплуатировали большой крытый корт, хоть сооружение возвели в сжатые сроки, но не было возможности подвести к конструкции необходимые для функционирования катка коммуникации. К счастью, сложности устранили, и «Торос» сыграл первый товарищеский матч.

Владислав Тряпкин, капитан юношеской хоккейной команды «Торос», г. Снежногорск: «Впечатления хорошие, лёд классный, атмосфера классная. Настроены на хорошую игру. Победа не главное – главное, хорошая игра, чтобы все насладились».

Сразу после состязания на лёд для массового катания вышли все желающие: и профессионалы, и любители.

Официальное открытие ледовой площадки отметили и в Гаджиево.

Алина Мирошниченко, Виктория Косулина и Дарья Бурлака, юнармейцы школы №276, г. Гаджиево: «Этот каток – важный каток в жизни ученика. Ты можешь прийти после школы и покататься, можешь заниматься фигурным катанием или хоккеем. Его очень не хватало нам, приходилось ездить в другие города. Теперь можно прийти в свободное время, расслабиться, обрасти новыми знакомствами. Каток может сплотить и объединить людей на всю оставшуюся жизнь».

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Я только приветствую такие дела. Думаю, что в каждом военном городке должны быть такие объекты. Мы стремимся, чтобы они были и в Видяево, и в Заозерске – везде, где есть подводные силы, а дети и военнослужащие могли заниматься таким спортом как хоккей».

Работать катки будут ежедневно, без выходных. Сменить обувь на коньки можно на трибунах, для катания в любое время суток подключено освещение. За состоянием льда следят специалисты.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Удалось всё сделать хорошо. Всё получилось. Я могу сказать, что теперь хоккейная команда гаджиевская имеет свой корт, не надо искать, где тренироваться. С другой стороны, а это самое главное для детей, здесь площадка будет работать постоянно: лёд есть, свет есть. И могу забежать вперёд – на очереди Оленья Губа».

Речь о пустыре, который образовался во время реализации программы реновации ЗАТО: здесь в декабре были снесены пустующие здания, теперь территория в населённом пункте получит вторую жизнь - станет местом встреч и занятий спортом.

Между тем, план по реновации ЗАТО продолжают успешно выполнять по всему региону.

Владимир Евменьков, вице-губернатор Мурманской области: «Планы многогранные: это и развитие объектов культуры, и объектов учёбы, и на примере сегодняшнего дня – для занятий спорта военнослужащих и членов их семей. Но я думаю, что главный итог этого открытия, это то, что детишки смогут вечерами приходить, кататься. Этот курс будет сохранён не только для Гаджиево и Александровска, но есть планы на всю область».

Между тем, на льду всё та же ничья: хоккейные баталии между «Тайфуном» и «Армейцем» завершены со счётом 3:3.

Но всех гостей спортивного праздника удалось приятно удивить: помимо зрелищного состязания были организованы площадки для аквагрима и чайные зоны.

Кристина Григорян, корреспондент «Арктик-ТВ»: «Если замерзли, то согреют вас полевая каша и сладкий чай. Для всех желающих работает выставка обмундирования и вооружения».

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