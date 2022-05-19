Два крупнейших вуза Мурманской области в этом году предложат северянам почти 1200 бюджетных мест

Об этом сообщал заместитель губернатора Юрий Фомин во время прямого эфира в рамках проекта «Объясняем. РФ».

Юрий Фомин, заместитель губернатора Мурманской области: «Я учеников призываю пристальное внимание обратить на то, что вы не просто в вуз какой-нибудь абстрактный поступаете, не понятно, что будете после него делать, а всё-таки, чтобы ваша специальность была привязана к вашей будущей профессии. Да, в этом смысле наши университеты проделали достаточно большую работу».

В МГТУ планируется набор абитуриентов более чем на 700 бюджетных мест, в том числе порядка 100 бюджетных мест предусмотрены для IT-специалистов. В топ-5 наиболее популярных направлений подготовки высшей мореходки вошли информатика и вычислительная техника, нефтегазовое дело, строительство, судовождение, электроэнергетика и электротехника. При этом подготовка IT-специалистов в МГТУ ведётся совместно с Московским физико-техническим институтом.

В МАГУ выделено 473 бюджетных места. Среди наиболее популярных направлений поступления в старейшем вузе региона – экономика, менеджмент, лингвистика, лечебное дело и дизайн.