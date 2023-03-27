Два мировых рекорда по дальности беспосадочного перелёта на воздушном шаре установили Фёдор Конюхов и Иван Меняйло

Они вылетели на тепловом воздушном шаре из Кировска и приземлились в восточной части полуострова Таймыр, в селе Хатанга.

24 марта в 5 утра воздушное судно вылетело из Мурманской области. А уже 26 марта в полчетвёртого утра аэростат приземлился на аэродроме Хатанга. Маршрут, помимо нашего региона, пролегал через Архангельскую область, Ненецкий и Ямало-Ненецкого автономные округа, а также – Красноярский край.

За всю историю воздухоплавания полёт на тепловом аэростате с открытой корзиной прошёл над акваторией двух морей Северного Ледовитого океана – Баренцева и Карского. В том числе, пилоты установили самый продолжительный полёт за Полярным кругом на воздушном шаре. Участники воздушной экспедиции преодолели 2540 километров.