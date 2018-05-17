Два президента в программе «Открытая студия»!

Разговор пойдёт о футболе. И не только о лучших командах и забитых голах, но и о недостатке тренировочных баз и чёрном пиаре. В «Открытой студии» разговор ведут два президента – президент Федерации футбола Мурманска и президент региональной федерации. Время для встречи выбрано не случайно, так как май – месяц старта турниров.

– А детей ведут родители в футбольные секции? Этот вид спорта сегодня популярный?

- Очень популярный вид спорта. Я уверен, что после окончания Чемпионата мира по футболу будет бум не только в Мурманской области, а во всей стране.

Для футбольного бума недостаточно желания и энтузиазма, нужны ещё площади, где проводить тренировки, ведь большую часть времени в году на Крайнем Севере на улице мяч не погоняешь, а у залов есть один большой минус.

- Даже отдать пас в зале на 50- 60 метров , это невозможно, потому что поле ограничено стенами зала, - сетует специалист.

Для решения проблемы федерация обращается к областным властям. А пока для полноценных тренировок и чемпионатов приходится арендовать единственную площадку – Центральный стадион профсоюзов.

- А это порядка 4-5 тысяч рублей за часовую тренировку, - говорят футбольные знатоки.

Кто заказывает турнир, тот и платит. Впрочем, в Интернете появились обвинения в адрес федерации. «Доброхоты» утверждают, что «свою руку к чужому прикладывают». На острый вопрос руководители ответить не отказались. Финотчётность прозрачная. А на обвинения есть обоснованные ответы.

Подробности смотрите сегодня в 20 часов в новом выпуске программы «Открытая студия» в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф.