Два прыжка в один день Натальи Моревой с высоты 600 метров

На высоту морпехов поднимал вертолёт Ми-8.

Военнослужащие прыгали с парашютом с различных высот. Приземлялись на подготовленную площадку в районе посёлка Ура-Губа.

На учениях применялись парашюты, созданные для массового десантирования личного состава, а также системы, предназначенные для десантирования групп спецназа. Выполнению практики предшествовала серьёзная подготовка на наземных тренажёрах. Прыжки с парашютом входят в обязательную программу подготовки морских пехотинцев Северного флота.

Наталья Морева, прапорщик: «Сегодня совершала свой 25-й и 26-й прыжки с парашютной системой Д-6 с высоты 600 метров. Все прошло штатно. Эмоций скорее нет никаких, просто, ты постоянно думаешь о том, чтобы всё сделать правильно, как научили командиры».