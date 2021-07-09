Два руководителя крупных предприятий Мурманска готовы участвовать в избирательной гонке

Продолжается подача документов кандидатов в депутаты Мурманской областной Думы 7-го созыва. Ещё два человека подали документы в территориальный избирком. Ими стали руководитель теплоснабжающей организации «Мурманэнергосбыт» Алла Истомина и генеральный директор «Мурманскводоканала» Андраник Мусатян.

Алла Истомина впервые выдвигается в качества кандидата в депутаты. Она коренная северянка. Ранее работала в «Апатитыводоканале», а с 2005 года перешла в «Мурманскводоканал». Там Алла Павловна трудилась первым заместителем генерального директора предприятия, но с 2020 года руководит крупнейшим теплоснабжающим предприятием «Мурманэнергосбыт».

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Я абсолютно уверена, что на законодательном уровне коммунальные вопросы должны решать профессионалы. Поэтому, имея свой профессиональный опыт, буду применять свои силы, знания и умения на законодательном уровне, в случае избрания меня в качестве депутата. И конечно, не только вопросы коммунального характера, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, но также приоритетными для меня будут и вопросы здравоохранения».

Ещё один комплект документов в ТИК, сдал Андраник Мусатян. Коммунист, успешный бизнесмен, председатель региональной шахматной Федерации и генеральный директор областного предприятия «Мурманскводоканал», готов сделать родной край лучше.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Мурманск – родной город для меня. Это мой город и я хочу, чтобы здесь жилось лучше. Хочу, чтобы он развивался и, естественно, понимаю, что могу сделать для людей больше, чем делаю на своей сегодняшней должности. Поэтому считаю, что областная Дума в данной ситуации поможет мне реализовать свои возможности и желания в помощи в развитии города».

Успешный пример их руководства на крупных предприятиях дают уверенность в том, что завтрашний день станет ещё лучше.