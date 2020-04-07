Два сорванца - дома на самоизоляции!

Немногим легче приходится родителям дошкольников, которые не посещают сейчас дежурные садики.

Пусть детские товары внесены в перечень предметов первой необходимости. Магазины игрушек работают в обычном режиме. А гулять с детьми рядом с домом по очереди могут папа или мама. Всё сложнее становится придумать игры и занятия для карапузов оказавшихся на самоизоляции.

Как проходят будни взаперти, видеоролик для телезрителей канала «Арктик-ТВ» подготовила Анастасия Лайтер, ведущая новостей на нашем канале и мама двоих сорванцов.