Два стратегических ракетоносца Ту-95мс выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей продолжительностью около пяти часов

Ирина Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует Комментарий к новости: Телеканал «Арктик-ТВ» отмечает памятную дату. Вот уже 15 лет мы выходим в эфир

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