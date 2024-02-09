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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.02.24 19:30

Два в одном: ученики медиашколы «Академия телевидения» учатся журналистике и кулинарным премудростям

Что будет если в одной комнате собрать профессионального шеф-повара и растущие организмы? Получится что-то грандиозное! Для ребят из Мурманского центра помощи детям «Ровесник» Игорь Банников, мурманский шеф-повар, провёл мастер-класс по готовке аппетитных блинчиков. Участие в нём приняли и ученики медиашколы «Академия телевидения».

Ещё один увлекательный опыт для воспитанников «Академии телевидения». Ребята пришли в гости в Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ровесник», где приняли участие в кулинарном мастер-классе. Вечер буднего дня они провели за приготовлением блинов под руководством шеф-повара Игоря Банникова.

Игорь Банников, шеф-повар: «На самом деле, с детьми работать не так сложно. Главное, быть в душе самому ребёнком, тогда всё получится. Думать надо как дети и делать как дети».

Блинчики – очень простое блюдо! Их можно делать с несладкими начинками, например, с ветчиной и сыром, с рыбой, и со сладкими - это и джем, и сгущёнка и, конечно же, сметана. Вариаций очень много.

Игорь Банников, шеф-повар: «Делаем классические блины – ничего нового. И начинка яблочная, с сахаром – ничего такого особенного. Всё просто, быстро и вкусно».

Все продукты готовы, участники процесса разделились на две команды, пришло время приступать к работе! Однако, готовка – это не всё. У юных журналистов была возможность потренировать навыки интервьюирования и вдохновиться тем, как делает это их педагог Анна Шинкаренко. 

У каждого свои воспоминания, связанные с блинчиками. Но вернёмся к готовке…

Практически каждую неделю в «Ровеснике» организуют мастер-классы. Как можно заметить, у ребят здесь есть достаточно пространства, чтобы практиковаться и творить кулинарные шедевры.

Александр Редькин, воспитатель Мурманского центра помощи детям «Ровесник»: «Это наша кухня, где ребята готовят в свободное время. Готовят всё, что они хотят, всё, что они умеют. Они могут приготовить пельмени, которые просто купили, а могут приготовить лазанью. Кто во что горазд. Если ребята умеют, то мы им позволяем готовить. Естественно, всё это делается под нашим контролем. Но ребята у нас достаточно сознательные - взрослые. Мы их всегда поощряем».

Подопечные центра помощи с энтузиазмом откликаются на такие встречи. Ведь это очередная возможность чему-то научиться, а главное, потом есть что вспомнить.

Иван, подопечный центра помощи детям «Ровесник»: «Здравствуйте, меня зовут Иван».

- Скажите пожалуйста, что вы уже готовили? Мы слышали, что у вас уже были мастер классы?

- У нас по воскресеньям проводятся занятия по кулинарии. Мы готовим разные блюда. Мы готовили фунчезу с овощами, супы, лимонады.

- А во время готовки были какие-нибудь смешные или забавные моменты? - Да, очень много моментов было. Когда мы обычно не слушали воспитателя и делали что-то по-своему. Допустим, в помытую сковородку сразу кидали горячее масло, она «стреляла». Потом сверху бросали котлеты, они начинали брызгать – вода разлеталась. Один раз лепили большие вареники, они потом очень долго варились.

Почистили и нарезали яблоки, замесили тесто. Пришло время самого интересного. 

- Поделитесь опытом, как правильно это делать?

- Самое главное, тесто надо по всей сковородке разлить…

После такой практики и журналисты «Академии телевидения» смогут порадовать своих домашних вкусными блинами.

Во время мастер-класса ученики медиашколы и сами приобщились к процессу готовки, узнали много про ребят – подопечных центра «Ровесник», чем они живут, что любят.

А блинчики с чаем в холодное время года - это всегда кстати! А скоро ещё наступит и праздник Светлой Масленицы - в этом году он будет с 11 по 17 марта. Будет ещё больше поводов приготовить любимое русское лакомство.

Комментарии

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Последние комментарии

Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
Комментарий к новости:5 тысяч рублей – за сообщившие в полицию достоверной информации о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения
51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
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Алексей
01.02.24 07:00
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