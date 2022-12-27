Два вертолёта в подарок: сегодня в России отмечают свой профессиональный праздник спасатели

В честь этого в Мурманске провели торжественную церемонию награждения отличившихся в 2022 году сотрудников.

Спасатель – профессия людей храбрых сердцем. Они всегда приходят на помощь людям, попавшим в беду – горящим в огне, терпящем бедствие в море или попавших под лавину.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для нас все спасатели, которые работают на территории области, являются настоящими мужчинами, героическими и очень эффективными. Я сам волею случая наблюдал как они работают в боевом режиме, а не на учениях. Вместе занимались спасением детишек из Хибин, наблюдал, как они спасают человека в ДТП, так случилось, что я тоже ехал по этой трассе. И я вам скажу, что это профессиональные и очень достойные ребята».

Правительство Мурманской области постоянно инвестирует в развитие нашей службы спасения, чтобы у специалистов было всё необходимое оборудование. Это напрямую влияет на скорость их работы, а значит, сохранение жизни людей. За последние 10 лет региональное МЧС показало лучшие в стране показатели по уменьшению числа пожаров и гибели на них детей.

Руслан Назаров, начальник ГУ МЧС России по Мурманской области: «На следующий год у нас также неимоверное количество планов, поскольку мы принимаем международные арктические учения в апреле нового года. И как сказал Андрей Владимирович, принято революционное для Мурманской области решение о выделении 2 вертолётов, которые в следующем году заступят на боевое дежурство».

Также на мероприятии наградили сотрудников МЧС, отличившихся в профессиональной деятельности.