Два военно-транспортных вертолёта поступили на вооружение смешанного авиационного корпуса Северного флота

Смешанный авиационный корпус Северного флота пополнился новыми вертолётами Ми-8МТВ-5М. Данный вертолёт оснащён системой создания пассивных помех, позволяющих обеспечить защиту летательного аппарата от поражения ракетами.

Военно-транспортный вертолёт Ми-8МТВ-5М предназначен для перевозки десанта и грузов, поисково-спасательных задач, а также огневой поддержки войск в дневное и ночное время суток.

Командир вертолёта Ми-8МТВ-5М Даниил: «Бортовой комплекс обороны предназначен для обнаружения, предупреждения экипажа об атаке, он автоматически определяет и выводит данные на экраны. Это даёт время экипажу подумать и уйти от поражения».

Экипажи вертолётов выполнили перелёт из Республики Татарстан, преодолев более 2500 километров с дозаправками в Ивановской, Архангельской и Мурманской областях. Во время перебазирования с вертолётного завода техника показала себя отлично.

Новая система автопилота значительно облегчает пилотирование, в том числе в ночное время. Благодаря мощным силовым установкам, упростился запуск машины. Прогреть кабину и оборудование можно, не запуская двигателей, что важно в условиях севера.