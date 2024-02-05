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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.02.24 19:30

Два юбилея и места «намоленные», или Что связывает мурманского художника Виталия Бубенцова с Полярным

В музее города воинской славы состоялось открытие выставки мастера кисти и холста «Мой северный край». В свой 80-й день рождения открывать персональную выставку – это ли не лучший способ провести юбилей?

Виталий Бубенцов к Полярному сердцем прикипел давно и прочно. Это одно из мест, которые мастер называет «намоленными». Он возвращается сюда снова и снова за новыми эскизами и новыми картинами. Ещё и талантливый педагог: успешность Бубенцов измеряет своими учениками, которые продолжили творческий путь, и не просто создают художественные шедевры, но и участвуют в выставках по всей стране и за её пределами.

Главное, уверен Виталий Николаевич, во время преподавания не убить неосторожными фразами в человеке желание творить, не сломать любовь к ремеслу. И, конечно, научить видеть частное в общем и наоборот.

Виталий Бубенцов, заслуженный художник России, г. Мурманск: «Не просто делать дежурные работы, срисовывать, а думать. Я говорю всегда: живопись, если взяли кисть, то это уже философия. Вы должны думать, что делаете и как делаете».

Наталья Рыбина, заведующая экспозиционно-выставочным отделом историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Лично для меня работы художника передают любовь к родному краю, к Мурманской области. К Заполярью. И не спроста название выставки «Мой северный край» - каждый в картине может найти что-то родное для себя».

Одна из методик преподавания Бубенцова – это своеобразные мастер-классы на открытом воздухе, иначе –  плэнеры, когда художники и опытные, и не очень пишут картины все вместе. Но передача способов изображения – это не слепое копирование стиля, уверен живописец.

Виталий Бубенцов, заслуженный художник России, г. Мурманск: «Как снег написать? Он очень разный. Как воду написать? Это важные технические приёмы, которые передаются, чтобы учащиеся быстрее освоили нашу кухню».

Виталий Николаевич преимущественно работает со студентами, но и для более юных художников, например, у воспитанников школ искусств есть уникальная возможность познакомиться с творчеством автора. Для этого педагоги организуют встречи в музее, куда за ответами на вопросы и приходят ребята.

Арина Артемова, посетитель выставки, г. Полярный: «Хочу посмотреть исполнение других художников. Посмотреть вживую на художников».

Выставка Виталия Бубенцова неспроста открылась именно в городе воинской славы. Полярный в этом году отметит своё 125-летие. Полюбоваться же пейзажами Кольского Заполярья, включая знакомые полярнинцам сюжеты, можно будет в Городском историко-краеведческом музее до 28 февраля.

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