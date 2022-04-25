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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.04.22 19:30

Два «золота», одно «серебро» и две «бронзы» - ученики Комплексной детско-юношеской спортивной школы №17 вернулись с Чемпионата СЗФО по восточному боевому единоборству

В рамах ежегодного Фестиваля японской культуры «Японская Весна», северная столица собрала более 700 спортсменов из 15 регионов России. В том числе, воспитанников Комплексной детско-юношеской спортивной школы №17 города Мурманск.

Хан Ён, ученик КДЮСШ №17, Мурманск: «Меня мотивирует заниматься таким спортом мысль, что мне необходимо защищать свою семью, свою Родину, если что-то случится. Наверное, как бонус, получать медали за соревнования».

Хан Ён активно участвует в соревнованиях по боевым искусствам, особенно по кобудо. На чемпионате в Петербурге воспитанник мурманской спортшколы отправил противника в нокаут, став победителем.

Ещё один  спортсмен ДЮСШ стал вторым.

Хасбулат, ученик КДЮСШ №17, Мурманск: «Понравилось очень, там много спортсменов было. Судьи хорошие были, как надо судили. Дрался два раза всего лишь, так как в моей весовой категории были два человека. Первый бой выиграл, второй проиграл».

Хасбулат, воспитанник детско-юношеской спортивной школы, впервые участвовал на соревнованиях межрегионального уровня и сразу же завоевал «серебро».

Тренируются парни под руководством Сергея Тяна. Благодаря совместным усилиям и строгой дисциплине ученики постоянно занимают призовые места.

Сергей Тян, директор КДЮСШ №17, Мурманск: «Мы выезжали на соревнования Чемпионата первенства Северо-Западного федерального округа по восточному боевому искусству кобудо в Санкт-Петербург. Всё прошло без травм, абсолютно все соревнования».

Воспитанники Сергея Николаевича привезли два «золота», одно «серебро» и две «бронзы» в возрастных категориях от 12 до 18 лет.

Следующие крупные соревнования по боевым искусствам запланированы на лето.

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