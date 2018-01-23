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День за днём с «Арктик-ТВ»23.01.18 19:30

Две беды и одна радость правительства Мурманской области

В январе жители Мурманска, кажется, забыли о Правилах дорожного движения. Статистика ЧП на дорогах резко подросла, поэтому эта проблема не могла оставаться без внимания областного правительства. Этот вопрос стал главным на последнем заседании, которое прошло под руководством губернатора. Во время обсуждения насущных проблем, глава региона дала распоряжение профильному министерству ускорить сдачу лифтов.

Правила дорожного движения становятся сложнее, а наказания за их нарушение – жёстче, но водителей это только подстегивает ездить быстрее, к тому же трассы Мурманска это позволяют. В правительстве области обратили внимание на тот факт, что с начала года в регионе уже случилось более 30 серьёзных ДТП, в которых пострадали, а в некоторых случаях и погибли люди. Страшные цифры статистики объясняются не иначе как  беспечностью многих автолюбителей, так как за состоянием трасс ответственные службы следят пристально.

- Я хочу обратиться ко всем участникам дорожного движения: водителям, пешеходам. Дорогие земляки, не зря говорится, что ПДД пишутся кровью, - напомнила прописную истину Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Кровь на дрогах области продолжается литься, гибнут люди, гибнут дети. А все это потому, что кто-то куда-то спешил, не уступил дорогу. Причины могут быть самыми разными.

Ещё одна наболевшая тема, в том числе затрагивающая вопросы безопасности, это ввод в эксплуатацию новых лифтов. Из-за изменений в законодательстве, к которым оказались не готовы службы,  уже смонтированные подъёмные механизмы простаивают, так что жители многоэтажек вынуждены на протяжении нескольких месяцев заниматься вынужденным кроссом по лестничным пролётам. По словам регионального Минэнерго и ЖКХ, есть  проблемы и с одним из  подрядчиком, работающих в Полярных Зорях, Оленегорске и Апатитах. Сейчас строителям ищут замену. И как бы не старались власти в ручном режиме контролировать этот процесс, срок завершения всех планов по переоснащению сдвинулся на 10 марта. Но это худший вариант развития событий.

- Составили график, пригласили всех подрядчиков, субподрядчиков и управляющие компании. В график внесены 134 лифта, которые  необходимо ввести, - отметил Владимир Гноевский, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области. - 51 лифт - до 1 февраля,  20 лифтов - до 1 марта и 63 лифта - до 10 марта. В графике на прошедшей  недели у нас стояло 9 лифтов, мы ввели 11. На эту неделю тоже 11 лифтов.  Проблемы жителей региона не касаются туристов. В новогодние каникулы нашу область посетили  33 тысячи гостей из других регионов и зарубежья, что больше чем годом ранее. Уверенный рост продолжает обеспечивать поток из стран Юго-Восточной Азии: Китая, Таиланда, Индии. Чаще всего для отдыха они выбирают Хибины, на втором месте по популярности - Мурманск.

- Туристы обеспечивают равномерную загрузку средств размещения в зимний период, - отмечает Ольга Кузнецова, министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. - Это период наблюдения за северным сиянием, который попадает на ноябрь-март. Этот поток гостей не связан с новогодними праздниками.

В качестве транспорта туристы предпочитают воздушное сообщение.  И если после февраля поток иностранных гостей, скорее всего, спадёт, то наши сограждане наоборот поднажмут, прежде всего, за счёт длинного горнолыжного сезона, который в отличие от многих других курортов не закончится даже во время весенних каникул. Да и желающих отдохнуть в Мурманской области на майские  праздники становятся только больше, уверяют в региональном правительстве. 

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