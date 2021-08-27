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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.08.21 19:30

Две красавицы из ЗАТО

Заполярье славится не только природой и суровым климатом, но и своими красавицами. Съёмочной группе «Арктик-ТВ» удалось побеседовать с двумя победительницами конкурса «Мисс и Миссис Великая Русь».

Конкурс «Мисс и Миссис Великая Русь» проводится уже в пятый раз, в этом году победу на всероссийском уровне одержали наши северянки. Он призван показать, что современная женщина будучи женой, матерью и хранительницей очага может быть красивой, грациозной и очень разносторонней. Обе наши победительницы работают в сфере красоты и живут в ЗАТО – Заозёрске и Североморске. Для них участие в таком событии стало приятным способом отвлечься от рутины.

Татьяна Ларионова, победительница гран-при «Миссис Великая Русь-2021»: «Открываю свою страницу в соцсетях и смотрю – все девочки с нашего города представляют наш городок. Естественно, я не осталась в тени и поехала. На региональном уровне я взяла самую высшую корону «Миссис Великая Русь», чем очень была просто счастлива, потому что первое место. Я первый раз участвовала, и сразу первое место. Это просто грандиозно было!».

Женщинам в обычной жизни часто не хватает свежих и ярких эмоций – работа, дом, дети, семья – всё это практически не оставляет времени на какие-то собственные увлечения. Остаётся лишь удивляться тому, как наши героини всё успевают. Екатерина Лобанова победила в номинации «Королева Великой Руси-2021», в которой могут участвовать только многодетные мамы. По словам Екатерины, подготовка к участию в конкурсе далась ей непросто, однако, организаторы сделали всё возможное для того, чтобы девушки чувствовали себя комфортно.

Екатерина Лобанова, победительница в номинации «Королева Великой Руси-2021»: «Мы понимали на что мы идём, но мы были, наверное, морально не готовы. Были очень насыщенные дни, но спасибо большое дирекции конкурса за то, что разбавляли немножко наши тренировки некими отдыхами. Мы ходили в клуб, в караоке, в спа и, конечно же, мы успевали и отдыхать, и работать. Очень были тяжёлые тренировки – по 4 часа».

Тренировки участниц шли днём и ночью – дефиле, актёрское мастерство и прочие тренинги занимали большую часть времени конкурсанток. Но, по словам Татьяны, самым запоминающимся моментом был финал.

Татьяна Ларионова, победительница гран-при «Миссис Великая Русь-2021»: «Мы прибываем утром, нас нужно собрать – это работают очень хорошие мастера, талантливые люди: парикмахеры, визажисты. Нужно прогнать все номера за 7 часов, чтобы успеть и одеться, и накраситься, и, естественно, быть подготовленной».

Конечно же, обе участницы испытывали мандраж перед финалом, который,  впрочем,  не помешал одержать победу.

Екатерина Лобанова, победительница в номинации «Королева Великой Руси-2021»: «Мои родные не поверили, они мне позвонили и сказали: «А ты чего заняла? А тебе за что корону дали? Какое место? Как, как первое? Точно первое, ты уверена, что первое? Ну, конечно же очень много людей, практически все, сказали о том, что, «Ну, это же было очевидно!» Я говорю, «очевидно для вас, но не очевидно для меня!». Я шла на конкурс, ехала туда, я понимала, что какое бы место я не заняла, какую бы корону я не взяла, я привезу её с гордостью в Мурманск».

Тем не менее, несмотря на жёсткую конкуренцию, наши девушки всё же победили. Сейчас их приглашают поучаствовать в конкурсе «Мисс Мира», который должен пройти в Лос-Анджелесе. Победительницы пока ещё не приняли окончательного решения, однако, можно с уверенностью сказать, что и в США русские красавицы выступили бы достойно.

 

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