Две ночи подряд оставались без отопления и горячей воды жители Первомайского округа в Мурманске

Сегодня утром тепло вернулось в домах северян. По сообщения пресс-службы «Мурманской ТЭЦ», водогрейные котлы в работе. Параметры теплоносителя соответствуют заданному режиму.

В ночь с 3 на 4 февраля Мурманская ТЭЦ проводила срочные работы на Южной котельной. Как сообщили в компании, ремонт потребовался из-за повреждения одного из сетевых насосов во время просадки напряжения в энергосистеме.

Для устранения неисправности отключали часть оборудования. 365 зданий в Первомайском округе оставались без отопления. Однако устранить дефект не удалось, поэтому с 4 на 5 февраля вновь были отключения. Теперь предстоит отрегулировать внутридомовые системы. Если батареи до сих пор холодные, то ресурсники рекомендуют гражданам обращаться в свои в управляющие компании.