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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.08.19 19:30

Две новые выставки в одном музее

Две выставки открылись в Мурманском  областном художественном музее. Первая экспозиция посвящена модному дому «Burberry», а вторая - творчеству художника Александра Дейнека.

Томас Бёребрри - основатель модного дома «Burberry» известен на весь мир. Именно он изобрел ткань габардин и придумал тренч, плащ, который носила главная героиня фильма «Завтрак у Тиффани». Кстати, эта модель одежды популярна и актуальна до сих пор. Стоимость плаща на официальном сайте «Burberry» начинается от 70 тысяч рублей. Характерная черта модного дома - клетчатая подкладка. В этом же стиле оформлены флаконы духов известного бренда. В Мурманском областном художественном музее выставлены 20 флакончиков из частной коллекции.

«Создатели ароматов, поскольку это люди чрезвычайно талантливые, как правило,  создают и упаковку для этого аромата, - рассказывает Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея. - Что, пожалуй, упаковка для человека, она иногда более важна, потому что она запоминается ему больше. Не могут описать запах, но могут описать, в какой бутылочке это было».

Вторая экспозиция из цикла «С днём рождения, художник» посвящена 120-летиюАлександра Дейнека. Сильные и красивые персонажи его полотен отражали идеалы социалистического реализма - высокого морального духа, соревнований и побед. Лейтмотив творчества - спорт.

«Он обожал спорт, любовался спортсменами, их сильными  мускулистыми телами и часто изображал их, - комментирует Ольга Кузьминых, старший научный сотрудник отдела фондов Мурманского областного художественного музея. - Вот сегодня на нашей выставке фрагмент панно «Хоккеисты», который сейчас перед вами. Что характерно для сурового стиля, на картине представлены мощные фигуры, которые композиционно подняты на пьедестал».

Выставку, посвященную Александру Дейнека, можно посетить до 19 августа, экспозиция «Короли Грёз», посвященная ароматам «Burberry»,  будет доступна для граждан до 1 сентября.

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