Две пенсии – за ремонт ноутбука

Стоимость ремонта ноутбука обошлась пенсионеру в такую сумму, на которую он мог бы приобрести новый гаджет. О том, как мастера «лечат вирусы» и зарабатывают на доверчивых горожанах, расскажем в нашем сюжете.

Борис Валерианович по рекомендации врачей пока большую часть времени проводит дома. Эскулапы из-за дел сердечных также не рекомендуют мужчине лишний раз нервничать. Но как тут сохранить самообладание, когда мастера-аферисты буквально средь бела дня разводят на деньги. Все началось с того, что ноутбук пенсионера стал медленно работать. Борис Ершов обратился в сервис по первому попавшемуся под руку номеру телефона. Специалист на дом приехал быстро и сразу стал закидывать мужчину непонятными терминами и «делать из мухи слона».

Борис Ершов, житель Мурманска: «Он говорит, что у ноутбука жёсткий диск старый, может он виноват, он вот-вот полетит. Потом берёт и включает антивирусную программу, потом говорит, что 31 вируса он никогда не встречал».

В итоге удаление вирусов обошлось почти в 7000 рублей. А вся работа встала пожилому человеку, ни много ни мало, в 33 тысячи. Борис Валерианович отдал всю свою пенсию и пенсию супруги предприимчивому айтишнику.

Борис Ершов, житель Мурманска: «Первую ночь я спать не мог. Так меня не разводили. Тогда мне было не до смеха. Пришла жена и говорит: «Что ты наделал? Ты же все деньги отдал, мы оба пенсионеры!».

Можно предположить, что клиентами таких мастеров часто становятся пожилые люди. В технике они мало смыслят и их легко обмануть. Почти на каждом объявлении пишется, что пенсионерам предоставляется скидка, а диагностика бесплатная. Проблемы у всех типичные - не могут зайти в одноклассники, тормозит система и другие мелкие неполадки.

В сервисной службе, которая, по словам Бориса Валериановича, отправляла к нему специалиста, как и следовало ожидать, свою работу не признали.

Борис Валерианович написал заявление в полицию на «компьютерщиков» в надежде, что правоохранители помогут вернуть потраченные на ремонт средства, которых бы вполне хватило на приобретение нового ноутбука.