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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.09.20 19:30

Две счастливые пятёрки «Нерпы»

Снежногорской «Нерпе» - градообразующему предприятию, крупному оборонно-промышленному комплексу области, исполнилось 55 лет. В честь дня рождения завода обновили доску почёта.

С 15 лет Ольга Шмелёва трудится на «Нерпе». Прошла долгий путь от простого рабочего до начальника бюро сварки. Предприятие буквально вырастило специалиста, дав возможность окончить высшее учебное заведение и обрести любимую работу. Если не такому заслуженному работнику, то кому ещё быть на доске почёта?

Ольга Шмелёва, начальник бюро сварки СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Приятно получить благодарность за свои заслуги. Значит, меня ценят, значит, я действительно нужна предприятию. Это ценно».

Если бюро сварки отвечает за качество каждого сделанного шва, то, например, цех Александра – это последняя ступень перед сдачей изделия. Работники здесь тщательно проверяют на наличие дефектов каждое изделие «Нерпы».

Александр Вальков, старший контрольный мастер СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Это большая ответственность, конечно. Тут мы занимаемся не изготовлением конфет, а строительством атомных подводных лодок, градус ответственности зашкаливает».

На предприятии нет малозначительных работы, каждый сотрудник здесь ценится, но фотографии только 30-ти лучших работников попадают на доску почёта.

Аркадий Оганян, врио директора СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Это цвет нашего завода, это лучшие люди нашего предприятия! Это те, кто своим трудом, своим профессионализмом доказали, что являются профессионалами своего дела».

Фотостенд обновляется раз в три года. В этом году повод более чем достойный - завод отмечает юбилей, предприятию исполнилось 55 лет.

Аркадий Оганян, врио директора СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Просто цифра очень красивая – две пятёрки. И хочется пожелать заводчанам, чтобы и в производственной деятельности, и в жизни было всё на эти две пятёрки!».

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