Две семейные команды из Мурманской области вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

Теперь они смогут побороться за главный приз конкурса – сертификат на 5 миллионов рублей для улучшение жилищных условий.

В Санкт-Петербурге завершился масштабный полуфинал конкурса «Это у нас семейное» для участников Северо-Запада. На одной площадке собрались почти полторы тысячи человек, которые справились с творческими, спортивными и интеллектуальными заданиями, но самое главное, прошли испытание на сплоченность.

В итоге в полуфинал вышли 53 семьи, а среди них оказались и наши земляки.

Семья Полетаевых, г. Кировск: «Если бы не наша бабушка, то ничего из этого бы не вышло».

Династия Шашмурины, Было, Улезько из Заполярного воспитывают четверых детей и представляют художественную и педагогическую династию. Бабушка Наталья Александровна и мама Анна работают в художественной школе преподавателями.

Династия Шашмуриных, г. Заполярный: «Мы приехали с Мурманской области, Печенгский округ».

Победители представят наш регион на финале конкурса «Это у нас семейное», который пройдёт в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года в Москве, а после смогут отправиться в семейные путешествия по России.